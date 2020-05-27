Sosyal mesafeye işaretle uyulacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce Çukurova ilçesi Güzelyalı Semt Pazarı’nda başlatılan Sosyal Mesafeye Uyumlu Semt Pazarı Projesi’nin kapsamını genişletiyor. Çukurova’nın ardından Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde de başlatılan uygulamaya, bazı ATM’lerin önleri de dahil edildi. Çeşitli semt pazarlarında ve ATM önlerinde, sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlamaya yönelik işaretleme çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Mesafeye Uyumlu Semt Pazarı Planı Projesi’yle sosyal mesafeye uyumlu hareket edilmesi için semt pazarlarının yeniden planlandığı bir çalışma başlattı. Projenin temel amacı; semt pazarlarındaki insan yoğunluğunu kontrol etmek ve salgın günlerinde sosyal mesafeye uyumlu, sağlıklı bir sirkülasyon sağlamak.

İnsanların pazar yerlerinde ve ATM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyarak, koronvirüs salgınının yayılmasını önleme amacı taşıyan uygulamanın ilçe belediyelerince örnek alınarak olabildiğince çok semt pazarında hayat geçirilmesi, ATM’lerin de buna dahil edilmesi hedefleniyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, korona virüs salgınıyla mücadelenin aralıksız ve ilk günkü disiplinle sürmesi gerektiğini belirterek, örnek teşkil eden semt pazarı işaretlemeleriyle, bütün ilçe belediyelerini bu konuda bilinçlendirip harekete geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Başkan Karalar, "Korona virüsle mücadelede Adana Büyükşehir Belediyesi olarak önemli işler yaptık. Tüm bunların sonuca ulaşması ve vatandaşlarımızın hastalıktan uzak kalması için tehlikeyi ilk günkü gibi ciddiye almak ve hayat şeklimizi buna göre yapılandırmak zorundayız. Semt pazarlarımızda sosyal mesafe kurallarına uyulması çok önemli. Başlattığımız çalışmaların ilçe belediyelerimizce örnek alınması ve yaygınlaştırılması için temaslarımız sürüyor. Marketler, pazar yerleri, insan sirkülasyonunun azalmadığı alanlar. Buralarda çok daha dikkatli olunması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. İnsanlarımızın art arda beklediği ATM önleri de bu açıdan riskli alanlar ve sosyal mesafe kuralına muhakkak uyulması gerek” dedi.