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Dünya "Sosyal mesafe istemiyoruz" eyleminde polis mesafe ölçtü
Dünya

"Sosyal mesafe istemiyoruz" eyleminde polis mesafe ölçtü

Almanya'da koronavirüs önlemlerine karşı çıkanlar birçok kentte protesto gösterisi düzenledi. Gösterilerde polisin sosyal mesafe ölçmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 15:12:00 - 2021-12-13 15:12:24
"Sosyal mesafe istemiyoruz" eyleminde polis mesafe ölçtü

 

Almanya'da birçok kentte aşı karşıtı binlerce kişi, protesto gösterisi düzenledi. Yüzlerce gösterici gözaltına alınırken, polisin Frankfurt'taki gösteri alanında sosyal mesafeyi ölçtüğü kaydedildi.

Almanya'da korona önlemlerine karşı çıkanlar ve aşı karşıtları, cumartesi günü birçok kentte protesto gösterisi düzenledi.

Korona tedbirlerine karşı çıkan grupların düzenlediği gösterilerde en geniş katılım Hamburg'da oldu.

Polisin verdiği bilgilere göre, "Ayar kaçtı, çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin" sloganıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Olay yaşanmayan gösteriye 4 bin kişinin katılması bekleniyordu.

 

Thüringen eyaletinin Greiz kentinde, korona önlemlerine karşı çıkan ve "Querdenker" olarak adlandırılan grubun düzenlediği gösteride ise eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.

Thüringen polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Greiz'da yaklaşık bin kişinin yürüyüşü polis tarafından durdurulurken, bazı eylemciler protesto yürüyüşünü sürdürmeye çalıştı. Bunun üzerine polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede 14 polis memuru yaralandı. Açıklamada, bir polis memurunun hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Polisin 227 kişiyi gözaltına aldığı, 91 kişi hakkında da işlem yaptığı belirtildi.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı

Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen kentindeki gösteriye de polis müdahale etti. Reutlingen polisi ve belediyesi tarafından yapılan ortak açıklamada, cumartesi günü kentteki Halk Parkı'nda gösteri düzenlenmesinin planlandığı, ancak maske zorunluluğu ve diğer hijyen önlemleri nedeniyle gösterinin iptal edildiği belirtildi. Buna rağmen, parkın yanındaki caddede yaklaşık bin 500 kişinin toplandığı, kurallara uyulmaması ve gösterinin kim tarafından düzenlendiğinin bildirilmemesi nedeniyle polisin gösteriyi dağıtmak istediği kaydedildi. Açıklamaya göre, göstericilerin protesto yürüyüşüne devam etmeye çalışması üzerine arbede yaşandı. Polisin oluşturduğu zinciri yarmaya çalışan göstericilere polis biber gazı ve copla müdahale etti. Polis, bazı göstericiler hakkında polise saldırı ve hakaret suçlamalarıyla işlem başlattı. Stuttgart'ta da korona tedbirlerinin protesto edilmesine yönelik dört gösteri düzenlendi. Stuttgart polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin merkezinde insan zinciri oluşturarak düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı. Polis, maske zorunluluğu gibi kurallara uymadıkları gerekçesiyle 12 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Polis sosyal mesafe ölçtü

Frankfurt'ta düzenlenen gösteride ise bir polis, gösteri alanındaki vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi ölçtü.

 

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