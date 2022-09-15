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Dünya Sosyal medyayı sallayan video! "Yahudilerin kestiği et yenir Kemalistlerin kestiği et yenmez"
Dünya

Sosyal medyayı sallayan video! "Yahudilerin kestiği et yenir Kemalistlerin kestiği et yenmez"

Almanya'da yayın yapan Furkan Bin Abdullah isimli kişinin sözler sosyal medyada gündem oldu. Kemalizm eleştirisinde bulunan Abdullah "Yahudilerin kestiği et yenir ancak Kemalistlerin kestiği et yenmez" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 11:25:00 -

Almanya'da sosyal medya hesabından yayın yapan Furkan Bin Abdullah isimli kişi "Kemalist" açıklamalarıyla gündem oldu. Abdullah son yayınında "Kemalistlerin kestiği et yenmez, Yahudi’nin kestiği et yenir" dedi.

Almanya'da yayın yapan Furkan Bin Abdullah isimli yayıncının son yayınında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Kemalizm eleştirisi yapan Abdullah "Yahudilerin kestiği et yenir ancak Kemalistlerin kestiği et yenmez" ifadelerini kullandı. Furkan Yahudilerle beraber oturup çay içip sohbet edebileceğini söylerken Kemalistlerin kestiği etin bile Müslümanlara haram olduğunu söyledi.

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Yorumlar

Misafir

Ve siz akit bu haberi tenkit etmeden bodozlama dalmışsınız.Hergün yahudilere nahlet okuyan siz ve okuyucuların yorumunu göreceğiz...

İbrahim Alkılıç

Hristiyan ve Yahudi'nin kestiği et yenir. Buna zaten hocalarımız fetva vermiştir. Kasaptan aldığımız eti kimin kestiğini bilmiyoruz. Türkiye geneli itibariyle İslam memleketi olduğundan, camiye namaza gelmeyenler dahi cenazelerini camiden kaldırmaları zaten bunu ispat ediyor. Binaenaleyh ülkemizde, şehrimizde kasaptan eti alıp huzuru kalp ile yiyebiliriz. Buharide bu fetvaya kaynak olacak Hadis-i Şerif vardir. Hocalarimizin fetvaları da boyledir. Aksi ise; fitne çıkarmaya yönelik vehhabi, işid, daeş gibi ehli sünnet dışı cemaatlerin yanlış sözleridir.
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