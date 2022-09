Sosyal medyayı sallayan video! "Yahudilerin kestiği et yenir Kemalistlerin kestiği et yenmez"

Almanya'da sosyal medya hesabından yayın yapan Furkan Bin Abdullah isimli kişi "Kemalist" açıklamalarıyla gündem oldu. Abdullah son yayınında "Kemalistlerin kestiği et yenmez, Yahudi’nin kestiği et yenir" dedi.



Kemalizm eleştirisi yapan Abdullah "Yahudilerin kestiği et yenir ancak Kemalistlerin kestiği et yenmez" ifadelerini kullandı. Furkan Yahudilerle beraber oturup çay içip sohbet edebileceğini söylerken Kemalistlerin kestiği etin bile Müslümanlara haram olduğunu söyledi.