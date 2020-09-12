Sosyal medyayı sallayan video

Sosyal medyada hükümeti destekleyen vatandaşlar, sık sık 'trollük' suçlamaları ile karşı karşıya kalıyor.

Hükümete destek verenlerin üstüne çullanıp linç edenlerden bazıları ise, konu CHP'li belediye başkanları olduğunda trollüğün kitabını yazıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu durumu fena ti'ye aldı.

@yasirbrk isimli kullanıcının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı 'Bir trollün günlük yaşamı' isimli video, sosyal medyayı salladı.

Videoda, bir kişi, trollük yapan kişiden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Muharrem İnce'nin paylaşımı altında lehine yorum yapmasını istiyor. Bunun üzerine AK Partili vatandaşları 'trollükle' suçlayan 'troll', İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a övgü yağdırıyor.

'Troll', Muharrem İnce'nin parti kuracağını öğrendikten sonra ise, tam aksi yönde yorum yapıp linç etme yoluna gidiyor.

Hükümete desteklerini bildirmek isteyen vatandaşların sosyal medyada karşılaştıkları baskı ile ilgili yapılan bu çarpıcı tespit, sosyal medyada bir hayli ilgi gördü.

Troll ne demek?

Troll, İnternet'te insanların keyfini kaçırmak veya münakaşa başlatmak amacıyla tohum ekmeye çalışan, çeşitli şekilde hakaret eden ya da kişilere dolaylı olarak rahatsızlık veren kişiye denir.