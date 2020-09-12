  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sosyal medyayı sallayan video
Aktüel

Sosyal medyayı sallayan video

Bir sosyal medya kullanıcısı, vatandaşlara 'troll' suçlaması yaparak CHP'li belediye başkanlarına trollük yapanları fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 23:58:00 - 2020-09-13 00:09:50

Sosyal medyada hükümeti destekleyen vatandaşlar, sık sık 'trollük' suçlamaları ile karşı karşıya kalıyor.

Hükümete destek verenlerin üstüne çullanıp linç edenlerden bazıları ise, konu CHP'li belediye başkanları olduğunda trollüğün kitabını yazıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu durumu fena ti'ye aldı.

@yasirbrk isimli kullanıcının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı 'Bir trollün günlük yaşamı' isimli video, sosyal medyayı salladı.

Videoda, bir kişi, trollük yapan kişiden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Muharrem İnce'nin paylaşımı altında lehine yorum yapmasını istiyor. Bunun üzerine AK Partili vatandaşları 'trollükle' suçlayan 'troll', İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a övgü yağdırıyor.

'Troll', Muharrem İnce'nin parti kuracağını öğrendikten sonra ise, tam aksi yönde yorum yapıp linç etme yoluna gidiyor.

Hükümete desteklerini bildirmek isteyen vatandaşların sosyal medyada karşılaştıkları baskı ile ilgili yapılan bu çarpıcı tespit, sosyal medyada bir hayli ilgi gördü.

Troll ne demek?

Troll, İnternet'te insanların keyfini kaçırmak veya münakaşa başlatmak amacıyla tohum ekmeye çalışan, çeşitli şekilde hakaret eden ya da kişilere dolaylı olarak rahatsızlık veren kişiye denir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakan Kürşat Tüzmen’in yeni mesleği ortaya çıktı
Gündem

Eski bakan Kürşat Tüzmen’in yeni mesleği ortaya çıktı

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı hazırlayacak. Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye’yi gezecek...
'Hedef Azerbaycan ile STA imzalamak’
Ekonomi

'Hedef Azerbaycan ile STA imzalamak’

Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüşen Ticaret Bakanı Pekcan, “Azerbaycan ile ticaret hacmimizi artırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Aze..
Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim
Gündem

Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim

Türkiye aleyhtarı Sözcü'de kalem oynatan Necati Doğru, bugünkü yazısında Doğu Akdeniz’e binlerce kilometre kıyısı olan Türkiye’yi haksız bul..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı