Sosyal medyayı sallayan Süleyman Soylu videosu!
Bayrampaşa'da vatandaşlarla buluşarak Murat Kurum için çalışmalarını sürdüren İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun keyif dolu anlarının yer aldığı görüntülere sosyal medyada beğeni yağdı.
31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlere iki gün kaldı. Partilerin seçim çalışmaları hızla devam ederken, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu da Murat Kurum için sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Bayrampaşa'da partililerle bir araya gelen Süleyman Soylu'nun, 'Recep Tayyip Erdoğan' şarkısıyla vatandaşlarla birlikte eğlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Soylu'nun coşkulu anlarının yer aldığı görüntülere beğeni yağdı.