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Sosyal medyayı sallayan soru! 'Donald Trump öldü mü?'

Sosyal medyada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın öldüğüne dair iddialar konuşuluyor. Peki, Donald Trump'ın öldüğü doğru mu? İşte detaylar...

02 Temmuz 2019 Salı 20:57
Sosyal medyayı sallayan soru! 'Donald Trump öldü mü?'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın öldüğüne dair iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Önce dünya gündeminde tartışılan iddia, şu anda Türkiye gündemini de meşgul ediyor. Sosyal medya kullanıcıları "Trump öldü mü?" sorusuna cevap arıyor.

Peki, Trump öldü mü ve bu iddialar nasıl ortaya atıldı?

Amerikalı profesyonel bir beyzbol oyuncusu olan ve 45 numaralı forma giyen Tyler Skaggs'ın ölümüne ilişkin sosyal medyada başlatılan RIP45 etiketi, bir süre sonra Trump'ın öldüğüne ilişkin yapılan esprilerle birlikte hızla yayıldı.

Trump'ın ölümüne ilişkin sosyal medyada başlayan süreç, hızla tüm dünyaya yayıldı.

Yani şu an için heyecanlanmanıza gerek yok ve anlaşıldığı kadarıyla Donald Trump yaşıyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 20:57
  1. Tyler Skaggs
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