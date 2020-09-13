Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu

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İslam dünyasının yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geçtiğimiz günlerde siyonist İsrail ile normalleşme adımı atmıştı. Filistin davasına ihanet eden BAE'nin bu hamlesi İslam aleminde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Dünyada yüzbinlerce Müslümanı katledip evlerini ve yurtlarını harabeye çeviren ABD'nin Ortadoğu'daki kuklası BAE'nin bu skandal hamlesine tepkiler sürerken sosyal medyada yapılan bir paylaşım dikkat çekti.

Söz konusu Türkiye olduğunda her türlü alçaklığı, hainliği ve şerefsizliği yapan BAE'nin iş Müslüman kanı döken sahiplerine geldiğinde ne kadar uysal bir köpeğe dönüştüğü yapılan paylaşımla birlikte ortaya çıktı.

Paylaşılan iki fotoğrafta İslam dünyasının liderliğini üstlenen Türkiye'nin farkı bir kez daha gözler önüne serildi.

İlk fotoğrafta Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Katoliklerin ruhani lideri papa Francis'in yanında el pençe durduğu görüldü. 2. fotoğrafta ise tam tersi olarak papa Francis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında iki büklüm ve el pençe oturduğu gözlemlendi.

Öte yandan her fırsatta Türkiye'nin karşısına çıkıp hırlayan BAE'nin söz konusu sahipleri olunca bu denli uslu durması dikkat çekti.