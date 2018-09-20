Sosyal medyayı sallayan Kılıçdaroğlu capsi! Kemal'i market arabasına bindirdiler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin kullandığı market arabasına bindirilmiş capsi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Muharrem İnce'yi genel başkan yapmak için çabalayan CHP'li muhalifler, sosyal medya başta olmak üzere tüm hatlardan Kılıçdaroğlu'na yükleniyor.20 Eylül 2018 Perşembe 21:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin kullandığı market arabasına bindirilmiş caps, büyük beğeni topladı.
Sosyal medyadan Kılıçdaroğlu capsleri paylaşan gençler, market alışverişine çıkan Muharrem İnce'nin kullandığı market arabasına Kılıçdaroğlu'nu oturttu. Bir anda yayılan capse büyük ilgi gösterilirken yüzlerce yorum yapıldı.
Kurultay sürecinde koltuğu sallanan Kılıçdaroğlu, verdiği demokrasi dışı mücadeleyle makamını rakibi Muharrem İnce'den kurtarmıştı. İnce'yi genel başkan yapmak için çalışmalarını sürdüren CHP'li muhalifler ise sosyal medya başta olmak üzere tüm hatlardan Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleniyor.
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