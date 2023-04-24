  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sağlık Bakanlığı kura tarihi ve saati belli oldu! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve kura çekimi ne zaman?

İşte 'sağlam Müslüman' Bay Kemal! Saadet'in 'mücahid'i Ramazan Bayramı'nı es geçti Noel'i unutmadı

Tayland'ı şiddetli fırtına ve dolu vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sapkınlıkla mücadele' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Vergi desteğinin detayları belli oldu

Altını, doları olanlar dikkat! İslam Memiş 'İflas edecek' diyerek korkutan haberi maalesef verdi

ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'yi çıldırtacak açıklama! Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu şarlatanlık" dedi

Oto sanayi ustalarından yerli otomobil TOGG'a tam not

Davutoğlu halasının kendisine oy vermeyeceğini anlattı! Halasını bile umursamaz tavırları 'pes' dedirtti

Bakan Kirişci'den açıklama: 803 milyar lira destek sağlandı
Medya Sosyal medyayı sallayan Erdoğan videosu! 'Topunu toplasan bir tane ayak parmağı etmez'
Medya

Sosyal medyayı sallayan Erdoğan videosu! 'Topunu toplasan bir tane ayak parmağı etmez'

Yeniakit Publisher
2023-04-24 20:47:00 - 2023-04-24 21:10:24
Sosyal medyayı sallayan Erdoğan videosu! 'Topunu toplasan bir tane ayak parmağı etmez'

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan sokak röportajında Türk vatandaşı olmadığını söyleyen bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olarak "Dünya lideri değil, uzay lideri. Topunu toplasan Erdoğan'ın bir tane ayak parmağı etmez." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve uluslararası kamuoyu 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi.

Yapılan sokak röportajlarında halkın nabzı tutulurken, bazı videolar ise sosyal medyada gündem oluyor.

Sokak röportajında bir kişi Türk vatandaşı olmadığını söyleyerek Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Medyali TV isimli Youtube kanalının yaptığı röportajda muhabirin seçimleri sorması üzerine bir kişi, "Seçimler mi geliyor? Türk vatandaşı değilim. Onun için ne olduğunu bilmiyorum, İngiltere'den geldim." şeklinde cevap verdi.

"Erdoğan dünya lideri değil, uzay lideri"

Bunun üzerine muhabirin "Erdoğan için dünya lideri diyorlar, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusunu ise "Erdoğan dünya lideri değil, uzay lideri Türk, dünya değil. Uzay da içinde. Number one. Yani alternatif yok. Topunu toplasan Erdoğan'ın bir tane ayak parmağı etmez." diye cevapladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23