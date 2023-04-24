Sosyal medyayı sallayan Erdoğan videosu! 'Topunu toplasan bir tane ayak parmağı etmez'

Türkiye ve uluslararası kamuoyu 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi.

Yapılan sokak röportajlarında halkın nabzı tutulurken, bazı videolar ise sosyal medyada gündem oluyor.

Sokak röportajında bir kişi Türk vatandaşı olmadığını söyleyerek Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Medyali TV isimli Youtube kanalının yaptığı röportajda muhabirin seçimleri sorması üzerine bir kişi, "Seçimler mi geliyor? Türk vatandaşı değilim. Onun için ne olduğunu bilmiyorum, İngiltere'den geldim." şeklinde cevap verdi.

"Erdoğan dünya lideri değil, uzay lideri"

Bunun üzerine muhabirin "Erdoğan için dünya lideri diyorlar, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusunu ise "Erdoğan dünya lideri değil, uzay lideri Türk, dünya değil. Uzay da içinde. Number one. Yani alternatif yok. Topunu toplasan Erdoğan'ın bir tane ayak parmağı etmez." diye cevapladı.

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