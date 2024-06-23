Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım! Sarıgül'ün Montella sözleri olay oldu

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, zorlu maçta Portekiz ile karşılaştı. Türkiye, rakibine 3-0 yenilerek tur biletini üçüncü ve grup aşamasındaki son maçı olan Çekya maçına bıraktı.

Portekiz karşısında çıkardığı ilk 11, Arda Güler ve Kenan Yıldız ile oyuna başlamaması ve oyun planı ile çokça eleştirilen milli takımın hocası Vincenzo Montella, yenilginin sorumlusu olarak gösterildi.

ÇOBAN BİLE OLMAZ!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de Montella'yı eleştiren bir paylaşımda bulundu. "Montella sen Erzincan'da çoban bile olamazsın." başlığıyla yaptığı paylaşımda Sarıgül, "Valla kardeşim, çocuklarımıza kızmayın. Başına öyle bir adam koymuşuz ki adı da tadı da bizden değil. İnan, can Erzincan'da çobanlık yapabilirse Allah belamı versin!" dedi.