Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Küçük kızı tokatlayıp sigara içirdi!
Şanlıurfa'da bir şahsın, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Şanlıurfa'da Aziz Ç.’nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Şanlıurfa'da yaşayan Aziz Ç. isimli kişi, yeğeni olan küçük kızı tokatlayıp, sigara içirip ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri, 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı.
Pişkince kendini savundu
Aziz Ç., sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı. Bunun üzerine görüntüleri hesabından kaldıran Aziz Ç., yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok"
Soruşturma başlatıldı
Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.