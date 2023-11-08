  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cihat Yaycı'dan Türkiye'ye şok eden Rusya uyarısı: İsrail ile gizli anlaşmaları var aman dikkat edelim

Hangi ittifakı destekleyecek? DSP yerel seçim kararını açıkladı

Meral Akşener'den CHP'ye salvolar! "Bizi ilgilendirmez"

John Kirby’e ayarı verdiler! Hamas'tan ABD'ye tokat gibi cevap

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in hayallerini yıktı! 'Şimdi ne yapacağız?' diye tartışıyorlar

Herkes şokta! 35 yaşındaki ünlü oyuncu odasında ölü bulundu

Ekonomik fırsat mı? Birleşik Krallık çağrıda bulundu

Terörün korkulu rüyası Ali Yerlikaya yeni bombayı açıkladı

Bu kampanyayı kaçıranlar oturup dizlerini dövecek! Hyundai’nin yeni fiyatları şok etti! İnsanlar kapısında kuyruk olacak

Cem Küçük az önce Türkiye'ye kötü haberi verdi! Zam geliyor
Sosyal Medya Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! İneğe alkol içirdiler
Sosyal Medya

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! İneğe alkol içirdiler

Yeniakit Publisher
2023-11-08 16:58:00 - 2023-11-08 18:00:18

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bir grup, ineğe zorla alkol içirdi. Şahıslar o anları cep telefonuyla da kayda aldı.

Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satımı yaptıkları öne sürülen grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirdi.

Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi
Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Yerel

Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Camide alkol kullanan dinozor hakkında yeni gelişme!
Camide alkol kullanan dinozor hakkında yeni gelişme!

Gündem

Camide alkol kullanan dinozor hakkında yeni gelişme!

Her gün aynı rezalet! Alkol belası yine yaptı yapacağını
Her gün aynı rezalet! Alkol belası yine yaptı yapacağını

Yerel

Her gün aynı rezalet! Alkol belası yine yaptı yapacağını

Camide alkol alan şahsa 7 ay 15 gün hapis cezası
Camide alkol alan şahsa 7 ay 15 gün hapis cezası

Gündem

Camide alkol alan şahsa 7 ay 15 gün hapis cezası

Hem ehliyetsiz, hem alkollüydü! Kaza yaptı
Hem ehliyetsiz, hem alkollüydü! Kaza yaptı

Aktüel

Hem ehliyetsiz, hem alkollüydü! Kaza yaptı

Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ceza yağdı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ceza yağdı

Yerel

Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ceza yağdı

Böyle yırtmaya çalıştı! Alkollü sürücüden ‘Atatürkçüyüm’ savunması
Böyle yırtmaya çalıştı! Alkollü sürücüden ‘Atatürkçüyüm’ savunması

Yerel

Böyle yırtmaya çalıştı! Alkollü sürücüden ‘Atatürkçüyüm’ savunması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23