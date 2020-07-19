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Yaşam

Sosyal medyaya damgasını vurdu! Hem çalıyor hem söylüyor

Sosyal medyada yayılan videoda, elindeki teneke ve pet şişeyle ritim tutan adam hem çalıyor hem söylüyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 13:34:00 -

Sosyal medya, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören bir videoya daha ev sahipliği oldu.

Kullanıcılar tarafından ilgi gören ve beğenilerek izlenen videonun nerede çekildiği bilinmezken, elindeki yağ tenekesine dal parçasıyla ve pet şişeyle vurarak ritim tutan adam, ardından sözlere girerek şarkısını ahenk içerisinde söylüyor.

Başarılı performans gösterdiği görülen adamın yaptığıysa "Hem çalıyor hem söylüyor" şeklinde yorumlandı.

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