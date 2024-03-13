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Sosyal Medya Sosyal medyaya damga vuran satırlar! CHP'nin para kuleleri şiir oldu
Sosyal Medya

Sosyal medyaya damga vuran satırlar! CHP'nin para kuleleri şiir oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-13 12:50:00 - 2024-03-13 12:50:42
Sosyal medyaya damga vuran satırlar! CHP'nin para kuleleri şiir oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para sayma görüntülerinin ortaya çıkması gündemde yer almaya devam ediyor. Bir sosyal medya kullanıcısı CHP'deki kirli para trafiğiyle ilgili bir şiir kaleme aldı.

Türkiye, İBB'deki kirli para trafiği skandalını konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği ve paraların ise genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği iddia edildi.

Seçimlere az bir süre kala CHP'ye tepki yükselirken süreci ti-ye alan paylaşımlar da gelmeye başladı.

Cemal Şener isimli sosyal medya kullanıcısı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili bir şiir yazdı.

İşte o şiir:

Halkımız cefa çile çekiyor
Birileri paradan kule dikiyor
Altı okun ucu kime gidiyor
Gıkını çıkaran yok gardaş
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Minareyi çalıp kılıf buldular
A4 kağıdından delil koydular
Güpegündüz halkı soydular
Gıkını çıkaran yok gardaş

Dinlenerek para saymışlar
Yoruldukça haram yutmuşlar
Halkımızı böyle uyutmuşlar
Gıkını çıkaran yok gardaş

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