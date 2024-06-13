Sosyal medyaya damga vuran dayak! İnsan değil sanki terminatör

ABD’de çekilen videoda şahıs hiç beklenmeyen bir anda kalabalık gruptan birine yumruk attı, ortalık karıştı. Arkadaşlarının da dahil olmasıyla beraber her birini yere seren şahıs, “İnsan değil sanki terminatör” dedirtti.

Nedeni belli olmayan bu kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Bu kadar ağır darbelere maruz kalan şahısların son durumları belirsizliğini korusa da video sosyal medyada oldukça paylaşım aldı.