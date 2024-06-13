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Sosyal Medya Sosyal medyaya damga vuran dayak! İnsan değil sanki terminatör
Sosyal Medya

Sosyal medyaya damga vuran dayak! İnsan değil sanki terminatör

Yeniakit Publisher
2024-06-13 15:16:03 - 2024-06-13 15:16:02

ABD’de çekilen görüntülerde, bir adam tartıştığı kalabalık grubu tek başına dövdü. Cep telefonuna yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD’de çekilen videoda şahıs hiç beklenmeyen bir anda kalabalık gruptan birine yumruk attı, ortalık karıştı. Arkadaşlarının da dahil olmasıyla beraber her birini yere seren şahıs, “İnsan değil sanki terminatör” dedirtti.

Nedeni belli olmayan bu kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Bu kadar ağır darbelere maruz kalan şahısların son durumları belirsizliğini korusa da video sosyal medyada oldukça paylaşım aldı.

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