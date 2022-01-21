Sosyal medyanın gündemine oturmuştu! O eşeklere ne oldu?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde donmak üzere olan eşeklerin görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayvanların kurtarıldığı ve barınağa yerleştirildiği öğrenildi.

Yurdun büyük kesiminde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, hayvanlar için tehlikeli olabiliyor.

Sosyal medyada donmak üzere olan eşeklere ait görüntüler gündeme oturdu. TÜMYAD'ın hesabından yapılan paylaşımda, soğukta dışarıda bırakılan eşeklerin donarak öldüğü iddia edildi.

Eşekler ölmedi, koruma altına alındı

Görüntülerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekildiği öğrenildi. Hayvanların donmaktan öldüğünün ise gerçeği yansıtmadığı, Siverek Kaymakamı'nın talimatıyla koruma altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Twitter'da, "Angels Farm Sanctuary" isimli kullanıcı hayvanların ahırdaki görüntülerini paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan başka görüntülerde ise hayvanların donmak üzere olduğu yerden alındığı, gençler tarafından çadır yapıldığı görülüyor.

Donmak üzere olan 20 eşek barınağa götürüldü

Siverek ilçesinde sahipsiz 20 eşek, olumsuz hava koşulları nedeniyle toplanarak barınağa götürüldü.

Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Siverek Belediyesi, etkili olan dondurucu soğuklarda Karacadağ kırsalındaki sahipsiz eşekler için harekete geçti. Belediye ekipleri, karla kaplı kırsal mahallelerde dolaşan 20 eşeği araçlarla barınağa götürdü.

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, "Şu an hava sıfırın altında 11 dereceyi gösteriyor. Geçmiş yıllarda kırsalda donan eşeklerin yeniden donmaması adına başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla kırsal mahallelerdeki başıboş eşekleri topladık. Hayvanları barınağa götürerek sıcak bir ortam sağlayacağız." dedi.