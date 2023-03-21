Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Sizce en komik hangisi?
6'lı masanın içler acısı hali sosyal medyada yayınlanan bir animasyon filmle anlatıldı. Video günün en çok izlenip, yorumlananları arasına girdi.
Siyasi hayatları birbirinin değerleri ile kavga etmekle geçmiş 6 partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında buluştuğu masa, animasyon filmle anlatıldı.
'Sizce en komik hangisi' adının konduğu film, izlenme rekoru kırdı.
Animasyon filmde, 6'lı masanın içinde bulunduğu içler acısı durum gözler önüne serildi.