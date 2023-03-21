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Medya Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Kılıçdaroğlu'nun aday olmasından sonra yine gündem oldu
Medya

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Kılıçdaroğlu'nun aday olmasından sonra yine gündem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın adayı olmasından sonra "Z kuşağı" diye tabir edilen bir gencin söyledikleri yine gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 22:07:00 - 2023-03-21 22:14:42

Gençlerin, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri yine gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan bir sokak röportajında, Saadetlilerin, DEVA'lıların ve Gelecek Partililerin göremediklerini gören gencin efsane konuşması günün en çok izlenilenleri arasına girdi.

Genç röportajda, Kemal Kılıçdaroğlu'nu şöyle özetliyor:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun lügatındaki kelime sayısı, Erdoğan'ın açtığı barajlar kadar.
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