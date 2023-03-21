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Medya Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Ben niye AK Parti'ye oyumu vereyim CHP varken...
Medya

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Ben niye AK Parti'ye oyumu vereyim CHP varken...

Türkiye 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için gün sayarken, CHP seçmeni terör sevici HDP ile ittifaka ateş püskürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 22:22:00 - 2023-03-21 22:34:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak görüşmesi yapınca partilileri çileden çıktı.

Sosyal medyada bir sokak röportajında Kemalist CHP'li kadının Kılıçdaroğlu'na tepkisi gündem oldu.

HDP ile ittifaka çok sert ifadelerle tepki gösteren CHP'li kadın, "Bu şerefsizlerle bir olana nasıl oy verebilirim? CHP varken ben AK Parti'ye niye oy vereyim? Ama bu durumda vatanını seven AK Parti'ye oy verir." dedi.

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