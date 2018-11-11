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Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız

'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanan 21 yaşındaki Emine Şahin için sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir vatandaş, nikahsız yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp edilen şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu arayarak 'yanındayız' diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yönelik olarak, "Aile bakanına biri haber versin. Ey bacım yanındayız?" mesajıyla göndermede bulundu.

11 Kasım 2018 Pazar 23:13
Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız

Edirne'de 'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanan 21 yaşındaki Emine Şahin için Twitter'da açılan '#AtatürkİlahDeğildir' hashtagine yazan Müslüman bir vatandaş,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a göndermede bulundu.

Yaşadıkları nikahsız gayrimeşru ilişkileri ile gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural arasında geçen darp olayının ardından Sıla'yı arayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a tepki gösteren vatandaş, "Zinakar bayan için YANINDAYIZ diyen aile bakanına biri haber versin. EY BACIM YANINDAYIZ?" diye yazdı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 23:13
  1. Edirne
  2. Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Emine Şahin

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