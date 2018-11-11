Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız

Edirne'de 'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanan 21 yaşındaki Emine Şahin için Twitter'da açılan '#AtatürkİlahDeğildir' hashtagine yazan Müslüman bir vatandaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a göndermede bulundu.

Yaşadıkları nikahsız gayrimeşru ilişkileri ile gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural arasında geçen darp olayının ardından Sıla'yı arayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a tepki gösteren vatandaş, "Zinakar bayan için YANINDAYIZ diyen aile bakanına biri haber versin. EY BACIM YANINDAYIZ?" diye yazdı.