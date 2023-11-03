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Gündem Sosyal medyada yayınlandı! Ortalık ayağa kalktı Türkiye Gazze’de mi?
Gündem

Sosyal medyada yayınlandı! Ortalık ayağa kalktı Türkiye Gazze’de mi?

Yeniakit Publisher
2023-11-03 08:07:00 - 2023-11-03 08:13:50

Dün gece sosyal medyada dolaşıma giren bir video ve sonrası yaşananlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gazze’de İsrail köpeklerine atılan roketlerin videosunda arkadan gelen ses şoke etti. Videonun bir yerinde “hızlı ver hızlı” sesleri duyuldu.

Sosyal medyaya damga vuran video ve sonrası yaşananlar sonrası olanlar oldu. Önce bir video yayınlandı, İsrail ordusunu bombalayan kişilerin arasından gelen “hızlı ver hızlı” söylemi sonrası sosyal medyada Türkler Gazze’de yorumları yapıldı.

Aynı dakikalarda ise Millî Savunma Bakanlığı’nın Görünmeyen Yüzler… adıyla paylaştığı video binlerce beğeni aldı.

Sosyal medya kullanıcıları bu iki videoyu yorumlayarak Türkiye’nin Gazze’de olduğunu iddia etti.

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