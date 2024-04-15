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Sosyal Medya Sosyal medyada yayılınca sessizliğini bozdu '' Mahsun Kırmızıgül öldü'' iddiası
Sosyal Medya

Sosyal medyada yayılınca sessizliğini bozdu '' Mahsun Kırmızıgül öldü'' iddiası

Yeniakit Publisher
2024-04-15 16:58:33 - 2024-04-15 16:58:32
Sosyal medyada yayılınca sessizliğini bozdu '' Mahsun Kırmızıgül öldü'' iddiası

Mahsun Kırmızıgül bir süredir hakkında çıkan ''öldü'' haberlerine isyan etti. Kırmızıgül sosyal medya hesabından ''Yıkılmadım'' adlı şarkısıyla tepkisini gösterdi.

Sinemada umduğunu bulamayınca müzik kariyerine ağırlık veren Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada 'öldü' şeklinde paylaşımlarla gündeme geldi.

Asılsız haberleri gören Kırmızıgül, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'Yıkılmadım'

 55 yaşındaki Kırmızıgül, 1998 yılında müzikseverlerle buluşturduğu 'Yıkılmadım' adlı parçasının sözleriyle tepki gösterdi.

"Çok ayıp"

Kırmızıgül, "Sırf tık almak için sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki cuma günü sahneye çıkacağım. Yıkılmadım, ayaktayım." ifadelerini kullanarak ölmediğini açıklamış oldu.

 


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