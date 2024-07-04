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Sosyal Medya Sosyal medyada yankı uyandırdı! Verilen cevaba dikkat! Çocuktan CHP'li annesine bomba İmamoğlu sorusu
Sosyal Medya

Sosyal medyada yankı uyandırdı! Verilen cevaba dikkat! Çocuktan CHP'li annesine bomba İmamoğlu sorusu

Yeniakit Publisher
2024-07-04 16:07:00 -

Küçük çocuğu Ekrem İmamoğlu'nu öven CHP'li annesine sorduğu soru sosyal medyada viral oldu.

Sokak röportajında mikrofona İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu metheden anneye yanındaki çocuğunu sorduğu "Ne yaptı ülkeye?" sorusu sosyal medyada olay oldu.

Oğlunun "Ne yaptı ülkeye? Merak ettiğim için soruyorum!" şeklindeki sözleri karşısında ise anne ancak "Yapıyor bir şeyler.. Yapacak... Bekliyoruz.." şeklinde bir yanıt vermek durumunda kaldı.

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