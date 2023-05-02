Sosyal medyada viral olan video! Erdoğan'ın selamıyla Kılıçdaroğlu'nun selamı böyle kıyaslandı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir zaman kalırken, AK Parti başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda başarılı projelere imza atmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı adayını seçerken bile kriz yaşayan muhalefet ise, sığ konulardan sıyrılamıyor. Sosyal medyaya düşen bir video bunun en güzel örneklerinden oldu.

İktidar İHA, SİHA, KIZILELMA, HÜRJET gibi yerli ve milli sanayide dünyanın dikkatini çeken birçok atılım yaparken muhalefet ise miting alanlarında kalp işareti yapmakla meşgul oluyor.

Sosyal medyada iktidar ve muhalefetin karşılaştırıldığı videoda, "Erdoğan’ın gündemi ve muhalefetin gündemi... 14 Mayıs’ta bu iki ekran arasında tercihte bulunacaksınız.." ifadeleri kullanıldı.

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