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Sosyal Medya Sosyal medyada ünlülerin yasa dışı bahis kavgası! Ece Ereken'e şok suçlama
Sosyal Medya

Sosyal medyada ünlülerin yasa dışı bahis kavgası! Ece Ereken'e şok suçlama

Yeniakit Publisher
2024-02-12 00:02:00 -
Sosyal medyada ünlülerin yasa dışı bahis kavgası! Ece Ereken'e şok suçlama

Ece Erken'in yasadışı bir bahis ve kumar sitesine üye olduğunu iddia eden Feyza Altun, sosyal medya hesabından şok açıklamalarda bulundu.

Ekranlara geri dönenEce Erken'in yasadışı bir bahis ve kumar sitesine VIP üye olduğu iddia edildi. Ece Erken'in üye olduğu sitenin yasadışı kumar ve bahis baronu Veysel Şahin'e ait olduğu ileri sürüldü.

Kocanı yasa dışı bahis yüzünden vurmadılar mı?

İddialara ilin olarak Avukat Feyza Altun'ndan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Altun, "Seheri programına çıkarıp bana hakaret ettiren Ece Erken, Veysel Şahin'in yasa dışı bahis sitesinden kumar mı oynuyormuş?" ifadelerini kullandı.

 
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