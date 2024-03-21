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Sosyal Medya Sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı! 'Kime oy vereceksin' diyen muhabiri susturan teyze
Sosyal Medya

Sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı! 'Kime oy vereceksin' diyen muhabiri susturan teyze

Yeniakit Publisher
2024-03-21 16:04:00 - 2024-03-21 16:05:49

Sosyal medya paltformu X'te Ak Partili bir teyze gündem oldu. Sokak röportajı esnasında verdiği cevapla gündem olan teyze herkesin takdirini topladı. Muhabirin 'kime oy vereceksiniz sorusunu yönelttiği teyze 'Ak Parti yanıtını verdi. Muhabirin ekonomi üzerinden vurmaya kalıştığı teyze, verdiği efsane cevapal muhabiri susturdu.

Sosyal medya paltformu X'te Ak Partili bir teyze gündem oldu. Sokak röportajı esnasında verdiği cevapla gündem olan teyze herkesin takdirini topladı. Muhabirin 'kime oy vereceksiniz sorusunu yönelttiği teyze 'Ak Parti yanıtını verdi. Muhabirin ekonomi üzerinden vurmaya kalıştığı teyze, verdiği efsane cevapal muhabiri susturdu.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları 'Şu teyzemin kesip attığı tırnak olamayacak insanlarla oyumuz bir sayılıyor ya ona yanıyorum abim' ifadesine yer verdi.

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