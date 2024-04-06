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Sosyal Medya Sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor… İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren illüzyon
Sosyal Medya

Sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor… İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren illüzyon

Yeniakit Publisher
2024-04-06 13:26:00 -

Sosyal medyada akım haline gelen illüzyon videosunu çekmek isteyen şişman adamın yaptıkları izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Son aylarda bir çarşaf arkasına geçen kişilerin, kapı veya sütun gibi nesnelerin diğer tarafına geçerek saklanmaya çalıştığı illüzyon videoları sosyal medyada akım haline geldi.

O akımı denemek isteyen yaşlı bir adam, sosyal medyada gündem oldu.

Bezin arkasına geçen adam, sütunun diğer tarafına saklanmak istedi.

Bez indirildiği zaman yaşlı adamın sütunun arkasına geçtiği ama göbeğinin kendisini ele verdiği görüldü.

İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren video izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.
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