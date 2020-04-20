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Sosyal medyada sahte koronavirüs tablosu dolaşıma sokuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından önce, sosyal medyada sahte bir günlük koronavirüs tablosu dolaşıma sokuldu.

2020-04-20 21:07:00 - 2020-04-20 21:40:15
Sosyal medyada sahte koronavirüs tablosu dolaşıma sokuldu

yeniakit.com.tr Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün gün koronavirüs tablosunu açıklıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığına ait https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde günlük tablo yayınlanıyor.

Bugün Bakan Fahrettin Koca'nın açıklaması beklenirken, resmi açıklamadan önce sosyal medyada günlük koronavirüs tablosu olduğu iddia edilen bir tablo paylaşıldı.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından ise sosyal medyada dolaşan tablodaki bilgilerin yanlış olduğu görüldü, tablonun sahte olduğu ortaya çıktı.

Vefat sayısı fazla gösterildi

Sahte tabloda, bugün yapılan test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü iyileşen sayısı, bugünkü vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam iyileşen hasta sayısı gerçek tablodan daha fazla gösterildi.

Toplam yapılan test sayısı daha az gösterildi

Sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte tabloda, bugünkü vaka sayısı, toplam yapılan test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam entübe hasta sayısı ise daha az gösterildi.

Bazı medya organlarının ise sahte tabloyu haberleştirdikleri görüldü.

Yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor

Sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte tabloyla ilgili yetkili mercilerin harekete geçmesi beklenirken, vatandaşlara sadece resmi kurumların açıklamalarına itibar etmeleri uyarısında bulunuluyor.

Bakan Koca'nın paylaştığı tablo şöyle:

Sosyal medyada dolaşan sahte tablo ise şu şekilde:

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Yorumlar

Dürüst

Cezalandırılması gerekiyor. Yok öyle şey insanlar, zaten rakam beklerken vücut direncini kırmasin koronaya zemin hazırlamasın bu konuda bir birim kurulsun yalan haber çıkmasın gerçi chpnindogru söylediği söz yok
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yazıklar olsun

vakası 82bin olan Çini 90binle geçmişsiniz hala kimi neyi savunuyosun akit.
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