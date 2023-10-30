  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

UEA Başkanı Birol petrol fiyatı uyarısı yaptı: ilgili söylediği sözler ortalığı karıştırdı! Küresel jeopolitik riskler

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

Dolar kuru 28 liraya dayanırken, elinde doları olanlar: Necmettin Batırel'den olay çıkış, jet cevap! Dikkat çeken açıklama

Dağıstan'da Tel Aviv uçağı ortalığı karıştırmıştı! Rusya'dan flaş açıklama

Tarihi keşif: Bilim insanları kanserli hücreyi küçültmeyi başardığı ortaya çıktı! Dünyaya böyle duyurdular

Kuru fasulye gaz yaptı: TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçlarını açıkladı: Rakamlar 'Eyvah' dedirtti
Sosyal Medya Sosyal medyada rekor kıran FCübbeli Ahmet Hoca
Sosyal Medya

Sosyal medyada rekor kıran FCübbeli Ahmet Hoca

Yeniakit Publisher
2023-10-30 16:36:00 -

Grup Yürüyüş'ün, "Filistin Avazı" isimli ezgisi sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Terör oluşumu İsrail'in Gazze'deki soykırımını tüm dünya izliyor. Yaklaşık 2 milyarlık dünya Müslümanları, Filistin için sadece dua edebiliyor.

Duyarlı sanatçılar da Filistin'in derdini sanatlarına yansıtarak insanlarda şuur uyandırmaya çalışıyor.

İslami ezgileriyle tanınan Grup Yürüyüş, Filistin için hazırladığı ezgisini yayınladı.

"Filistin Avazı" isimli beste, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Emekli ABD'li general İsrail'in kanlı planını anlattı!
Emekli ABD'li general İsrail'in kanlı planını anlattı!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emekli ABD'li general İsrail'in kanlı planını anlattı!

İsrail’den büyük alçaklık! Rezalet ki ne rezalet! Sonunda bunu da yaptılar
İsrail’den büyük alçaklık! Rezalet ki ne rezalet! Sonunda bunu da yaptılar

Dünya

İsrail’den büyük alçaklık! Rezalet ki ne rezalet! Sonunda bunu da yaptılar

İsrailli sivillere emir verdi: 'Gidin silahlanın!'
İsrailli sivillere emir verdi: 'Gidin silahlanın!'

Dünya

İsrailli sivillere emir verdi: 'Gidin silahlanın!'

Çocuk oyunlarına 'israil reklamı'
Çocuk oyunlarına 'israil reklamı'

Teknoloji

Çocuk oyunlarına 'israil reklamı'

Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!
Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!

Dünya

Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gazze ve batı seria

iki devlet biri mahmut abbas diğeri hamas savaş basladı doğru dürüst batı seriadan füze bile atmadılaR İSraile aynı sekilde hizbullah ve iran denen ülke hep yalan yalan

COK SÜKUR IMANLI VATANSEVER YIGIT ONURLU AHLAKLI HAMAS VD GIBI FILISTIN ORDUSU VAR

...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23