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Aktüel

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerine ceza yağdı

Tokat’ın Turhal ilçesinde otomobili ile dirft yaparak ters yöne giren kişinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlaması üzerine harekete geçen polis ekipleri 7 bin 369 TL para cezası uyguladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:56:44 -
Sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerine ceza yağdı

Tokat’ın Turhal ilçesinde otomobili ile dirft yaparak ters yöne giren kişinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlaması üzerine harekete geçen polis ekipleri 7 bin 369 TL para cezası uyguladı.


Edinilen bilgiye göre; Turhal ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntüler drfit atarak ters yöne giren otomobilin görüntülerinin paylaşılması üzerine harekete geçti. Gece sokakların ıssız olduğu saatlerde Asri Mezarlık Kavşağı’nda drift yapılıp, ters yönde giren otomobilin plakası belirlenerek işlem yapıldı. Araç sürücüsüne drift atmak ve ters yöne girerek trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 7 bin 369 lira para cezası uyguladı.

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