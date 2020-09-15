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Gündem Sosyal medyada Müslümanları aşağılayan kadın hakkında karar
Gündem

Sosyal medyada Müslümanları aşağılayan kadın hakkında karar

Sosyal medyada Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Mehtap B. hakkında karar açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:29:00 -
Sosyal medyada Müslümanları aşağılayan kadın hakkında karar

45 yaşındaki Mehtap B. sosyal medyada Müslümanları aşağıladığı basına yansıdı.

Yaptığı paylaşımla Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Mehtap B. hakkında karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşıma ilişkin başlattığı soruşturma sonrası hakkında karar verilen Mehtap B. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan tutuklandı.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan kadın ifadelerinde, “Benim dini değerleri aşağılama gibi bir niyetim yoktur. Ben de Müslüman bir bireyim. Paylaşımları başka bir sosyal medya hesabındaki başka bir gruptan aldım. Bu paylaşımı o grupta kimin yaptığını bilmiyorum’’ dedi.

Paylaşımının yayımlanmasına izin vermediğini belirten kadın, paylaşımın ironi ve mizah amaçlı olduğunu söyledi.

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