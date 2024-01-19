Sosyal medyada işbilmez Ekrem bu şarkıyla tiye alındı!

Kar felaketinde İngiliz Büyükelçi ile balıkçı lokantasında yakalanan, selde de kar tatilinde olduğu ortaya çıkan, seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adayı olma hayali gerçekleşmeyince, "Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı" diye uydurulan sıfatla şehir şehir meydanlarda dolaşan, o da olmayınca CHP Genel Başkanlığı'na oynayan ve onu da beceremeyince İstanbul'a dönen İmamoğlu'na vatandaşlardan tepki yağıyor.

Ekrem İmamoğlu son olarak sosyal medyada alay konusu oldu.

İstanbullu, Ekrem'e trajikomik bir tepki gösterdi.

Bir metrobüs durağındaki kalabalık görüntüsüne "Ah İstanbul İstanbul olalı, hiç görmedi böyle keder" şarkı sözlerinin eklendiği video viral oldu.