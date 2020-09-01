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Aktüel Sosyal medyada ilgi çeken video! Hangisine basarsın'
Aktüel

Sosyal medyada ilgi çeken video! Hangisine basarsın'

İki kişinin sosyal medya hesaplarından yayınladıkları eğlenceli video, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:16:00 - 2020-09-01 15:19:02

Gün geçtikçe kullanıcı sayısını katlayarak artıran sosyal medya hesaplarında, yoğun ilgi gören videolar paylaşılmaya devam ediliyor.

Son zamanlarda bir yolcu otobüsünde çekilen görüntüler de oldukça ilgi çekti.

İki kişinin hazırladıkları video, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Esprili video’da bir adam, yolcu otobüsünün şoför koltuğuna geçen arkadaşına, “Karşında bir çocuk, bir de yaşlı adam var. Hangisine önce basarsın (çarparsın)” diye soruyor.

Şoför koltuğundaki adam ise, “Yaşlı adama basarım” cevabını veriyor.

Sinirlenen arkadaşı, şoföre tepki göstererek, “Oğlum niye frene basmıyorsun” sözleriyle tepki gösteriyor.

Söz konusu görüntüler, onlarca sosyal medya kullanıcısının beğenisini kazandı.

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