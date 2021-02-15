  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyal medyada hadsizlik yapan şahıs tutuklandı
Gündem

Sosyal medyada hadsizlik yapan şahıs tutuklandı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit eden şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 01:15:00 -
Sosyal medyada hadsizlik yapan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Samir B. sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, 'Hacer' adlı kadını ölümle tehdit etti. İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, çalışma başlattı.

Şüphelinin kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu tespit edildi. Fatih’te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tutuklandı

Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında tehdit edildiğini söylediği anda olanlar oldu! Görüntülere valilikten açıklama geldi
Gündem

Canlı yayında tehdit edildiğini söylediği anda olanlar oldu! Görüntülere valilikten açıklama geldi

Afyonkarahisar'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentte, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2 kişi tarafından tehdit edildiğini söy..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları sesini yükseltti! ‘Eğer bu olursa dizi final yapar’
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları sesini yükseltti! ‘Eğer bu olursa dizi final yapar’

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hayranları 182.bölümün fragmanında Alparslan karakterinin durumuna ilişkin sosyal medyada yorum yağdırd..
İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü
Dünya

İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının sürmesi ve koronavirüs sürecini yönetemediği gerekçesiyle 34 haftadır pr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay