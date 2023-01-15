Sosyal medyada gündem oldu! Zafer Şahin'den Özgür Demirtaş'a kapak

Gazeteci Zafer Şahin, paylaşımda bulunduğu bir video üzerine kendisine ekonomi dersi vermeye kalkan 'medyatik ekonomist' Özgür Demirtaş'a kapak yaptı.

Şahin, İstanbul-Pendik'te bir AVM'de kapış kapış giden televizyonların görüntülerini paylaşarak, "Türkiye’de ekonomi üzerine yapılan negatif yorumlara “Acaba” dedirtecek bir görüntü.." ifadelerinde bulundu.

Bunun üzerine Demirtaş, sosyal medyadan "Zafer bey, Ekonomi’ye giriş dersi alan kişi bu gördüğünüzün, enflasyonunu durduramayan, durdurmaya çalışmayan ülkede, insanların ileride alamayacaklarını düşündüklerini şimdiden almaya çalışması olduğunu anlar! O yüzden bir üniversiteden Ekonomiye Giriş dersi almanız lazım!" diyerek tavsiyede bulunmaya çalıştı.

Şahin ise cevap olarak, "Günaydın Hocam.. Ekonomiye giriş dersi alan biri enerji, hammadde ve gıda fiyatlarının tüm dünyada tavan yaptığını…Yüksek enflasyonun sebebinin bu olağanüstü gelişmeler olduğunu bilir. Ve Türkiye’nin de her şeye rağmen ayakta kaldığını görür. Not:TV temel ihtiyaç değildir." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:



