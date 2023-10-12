Sosyal medyada gündem oldu! İslam coğrafyasının liderlerine bomba çağrı
HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, İslam ülkelerinin liderlerine, ülke sınırlarını Filistin için açmalarını ve savaşa gitmeye hazır olduklarını söyledi.
Hamas - İsrail arasındaki savaş devam ederken, dikkat çekici açıklamalar da sürüyor.
Son olarak HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut'un yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu.
Turgut, İslam ülkelerine seslenerek şunları söyledi:,
"Selahaadin Eyyubi'nin torunları olarak diyoruz ki aramızdan çekilin, sınırları kaldırın Gazze'ye gitmeye hazırız."
Avrupa
İsrail yanlısı eylemlere izin veren Avrupa ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerini yasaklıyor!