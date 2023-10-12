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Sosyal Medya Sosyal medyada gündem oldu! İslam coğrafyasının liderlerine bomba çağrı
Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem oldu! İslam coğrafyasının liderlerine bomba çağrı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 13:42:00 -

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, İslam ülkelerinin liderlerine, ülke sınırlarını Filistin için açmalarını ve savaşa gitmeye hazır olduklarını söyledi.

Hamas - İsrail arasındaki savaş devam ederken, dikkat çekici açıklamalar da sürüyor.

Son olarak HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut'un yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu.

Turgut, İslam ülkelerine seslenerek şunları söyledi:,

"Selahaadin Eyyubi'nin torunları olarak diyoruz ki aramızdan çekilin, sınırları kaldırın Gazze'ye gitmeye hazırız."

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