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Sosyal Medya Sosyal medyada gündem oldu! Galatasaraylı damada öyle bir şey yaptılar ki…
Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem oldu! Galatasaraylı damada öyle bir şey yaptılar ki…

Yeniakit Publisher
2023-06-25 13:34:00 -

Kız isteme töreninde sevdiği kız için Fenerbahçe forması giyen Galatasaraylı damat sosyal medyada viral oldu.

Kız isteme törenlerindeki ilginç anlar sosyal medyada ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

"Koyu Fenerbahçeli babamın koyu Galatasaraylı sözlümü istemede kıstırıp Fenerbahçe forması giydirmesi" notuyla paylaşan kadının videosu sosyal medyada gündem oldu.

 

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