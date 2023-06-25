Sosyal medyada gündem oldu! Galatasaraylı damada öyle bir şey yaptılar ki…
Kız isteme töreninde sevdiği kız için Fenerbahçe forması giyen Galatasaraylı damat sosyal medyada viral oldu.
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Kız isteme töreninde sevdiği kız için Fenerbahçe forması giyen Galatasaraylı damat sosyal medyada viral oldu.
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