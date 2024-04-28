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Sosyal Medya Sosyal medyada gündem olan iki yüzlülük! Özgür Özel CHP'lilere mesir macunu fırlattı
Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem olan iki yüzlülük! Özgür Özel CHP'lilere mesir macunu fırlattı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 22:27:00 - 2024-04-28 22:37:07

CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel, Manisa'da parti otobüsünün üzerinden kendisini dinleyenlere "mesir macunu" fırlattı.

CHP'li Özel'in görüntüleri akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmanlı padişahlarından kalma geleneği sürdürdüğü "çay" geleneğine yapılan eleştirileri akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Milletin başına çay fırlatıyor" diye eleştiren CHP'liler, Özgür Özel'in fırlattığı mesir macununu kapabilmek için birbirini ezdi.

CHP'lilerin iki yüzlülüğü sosyal medyada gündem oldu.

 


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Yorumlar

Heykelci

İyiki yüzlerine heykel parçaları fırlatmamış. Binada şükür etsin bizim aşırı gezi zekalılar.
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