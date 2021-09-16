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Medya Sosyal medyada EXXEN'e tepki seli
Medya

Sosyal medyada EXXEN'e tepki seli

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'la karşılaştı. Maçın yayıncısı olan EXXEN platformuna girişte problem yaşayan kullanıcılar isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 00:29:00 -
Sosyal medyada EXXEN'e tepki seli

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Borussia Dortmund maçıyla açtı. Bu sezon Devler Ligi'nde oynanacak maçların yayıncısı konumunda bulunan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformu ise bazı kullanıcılardan tepki gördü.

Sosyal medyada gündem oldu

Sunucularda problem olduğunu ve para ödedikleri halde sisteme giriş yapamadıklarını belirten kullanıcılar sosyal medyada isyan etti. "Exxenspor" etiketi altında tepki paylaşımları yapan kullanıcılar kısa sürede etiketi sosyal medya gündeminde zirveye çıkardı.

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