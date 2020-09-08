Sosyal medyada E-devlet tuzağı

Sosyal medya ortamını kullanan dolandırıcılar hergün yeni bir tuzak kuruyor. Bundan önce bankalar ve devletin resmî kurumlarının sitelerini taklit ederek vatandaşları hedef alan sahtekarlar, bu kez e-devlet adı altında hesap açarak vatandaşları dolandırmaya başladı.

Karttan çekim yapıyorlar

Sosyal medyaya E-devlet logolu reklam veren ya da mail atan dolandırıcılar, Kredi kartı aidatlarınızı e-devlet yoluyla geri alabilirsiniz. Başvuru için tıklayınız. Şeklinde paylaşımlar yapan dolandırıcılar, vatandaşların bir anlık gafletinden faydalanıp milyonlarca lira vurgun yapıyor.

Siber suçlarla mücadele birimi dolandırıcılara karşı her türlü önlemi almasına rağmen, sahtekarların önüne geçilemiyor. Polis vatandaşları bu tür reklamlar konusunda sürekli uyarıyor.