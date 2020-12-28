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Aktüel Sosyal medyada canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi
Aktüel

Sosyal medyada canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi

Bursa'da otomobille çarpışan kamyonetteki yolculardan birinin kamerasına yansıyan kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:56:11 -
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi

BURSA (AA) - Bursa'da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İ.B. idaresindeki 16 NM 846 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen M.Y'nin kullandığı 81 ABE 342 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü İ.B. ile kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü M.Y. ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, kamyonetteki bir kişinin yaptığı sosyal medya canlı yayınında anbean görüntülendi. Kayıtlarda, karşı yönden gelen otomobilin savrularak kamyonetin bulunduğu şeride geçip kamyonetle çarpışması yer alıyor.

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