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Sosyal medyada büyük ilgi gören Erdoğan klibi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medyada paylaştığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi sesiyle şiir okuduğu bayram klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 18:02:00 -

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı. "Bayramlar bayram olsun... Ramazan Bayramımız mübarek olsun..." ifadeleri ile paylaştığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi sesiyle şiir okuduğu klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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