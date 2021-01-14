Sosyal Medyada 2020’nin En Çok Konuşulan Markaları!

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak - 23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisindeTwitter’da yapılan tüm paylaşımlar içerisinde çeşitli kategorilerde en çok konuşulan markaları listeledi.

1 Ocak - 23 Aralık 2020 tarihleri arasında Twitter’da 2 milyar 549 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların, günlük ortalama 7 milyon tweet attığı görülüyor. Yapılan tüm bu paylaşımların %59’u negatif, %41’i ise pozitif içeriğe sahip.

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Global

Toplam Paylaşım: 117 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 2 milyar

Toplam Erişim: 859 milyar

Toplam Görüntülenme: 689 trilyon

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Türkiye

Toplam Paylaşım: 2.135 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 180 milyon

Toplam Erişim: 15 milyar

Toplam Görüntülenme: 4 trilyon

Günlük Ortalama Paylaşım: 40 milyon

En çok paylaşım yapılan tarih: 14 Aralık (+60 milyon)

En Çok Konuşulan Markalar

Gıda, giyim, kozmetik, otomobil, inşaatgibi 35 üzeri sektör içerisinden, yıl boyunca en çok konuşularak öne çıkan markalarda Türk Hava Yolları 1 milyon 266 binin üzerinde bir hacim ile ilk sırada yer almıştır. Vodafone, Türk Hava Yolları’na yakın bir hacimle ikinci sırada bulunurken Trendyol, Turkcell ve Türk Telekom listenin devamında yer almaktadır.

1. Türk Hava Yolları: 1.266.274

2. Vodafone: 1.220.982

3. Trendyol: 1.184.208

4. Türk Telekom: 964.780

5. Turkcell: 934.766

En Çok Konuşulan Bankalar

Türkiye’de bankacılık sektörününde yer alan markalar analiz edildiğinde Vakıf Bank 491 bin hacimle ilk sırada yer almaktadır. İşBankası ikinci sırada yer alırken, Ziraat Bankası üçüncü sırada listeye girmiştir.

1. VakıfBank: 491.672

2. İşBankası: 471.303

3. ZiraatBankası: 423.173

4. Halkbank: 422.294

5. Akbank: 214.763

En Çok Konuşulan Telefon Markaları

Hayatımızın her anında yer alan telefon markaları arasında rakiplerine nazaran açık ara farkla en yüksek hacme iPhone’un ulaştığı görülmektedir. iPhone’u 350 bine yaklaşan hacmiyle Samsung, 300 binlik hacimle Huawei takip etmektedir.

1. iPhone: 887.514

2. Samsung: 341.850

3. Huawei: 306.563

4. Xiaomi: 281.890

5. Oppo: 60.839

En Çok Konuşulan Telekomünikasyon Markaları

2020 yılında Türkiye’de telekomünikasyon kategorisinde yer alan şirketler arasında 1 milyonun üzerinde konuşulma oranıyla Vodafone ilk sırada yer almıştır. Turkcell ikinci sırada, Türk Telekom ise üçüncü sırada bulunmaktadır.

1. Vodafone: 1.220.982

2. Türk Telekom: 964.780

3. Turkcell: 934.766

4. TurkNet: 150.543

5. Türksat: 111.952

En Çok Konuşulan Sivil Toplum Kuruluşları

Ulusal ve uluslararası birçok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının 2020 analizlerinde Kızılay 2 milyon 662 bin hacim ile ilk sırada yer almaktadır. Kızılay’ı 1 milyon 455 bin hacim ile AFAD takip etmiştir. Üçüncü sırada ise Haluk Levent’in öncüsü olduğu Ahbap Platformu yer almaktadır.

1. Kızılay: 2.662.618

2. AFAD: 1.455.019

3. AHBAP Platformu: 486.557

4. LÖSEV: 225.636

5. İHH: 213.485

En Çok Konuşulan Otomotiv Markaları

2020 yılı içerisinde otomotiv sektörüne dair yapılan konuşulmalarda 646 bin ileti ile ilk sırada yer alan marka Mercedes olmuştur. BMW ise 258 bin paylaşım ile ikinci sırada bulunurken, Ford 217 bin ileti ile üçüncü sırada yer almıştır.

1. Mercedes: 646.184

2. BMW: 258.103

3. Ford: 217.911

4. Renault: 177.547

5. Audi: 155.484

En Çok Konuşulan Online Alışveriş Platformları

2020 yılı içerisinde oluşan karantina süreçleri, online alışveriş sektörünü olumlu yönde etkilemiştir. Yıl boyunca online alışveriş sektöründe Trendyol 1 milyon hacim ile ilk sırada yer almıştır. Trendyol’u 414 bin ile Hepsiburada, 300 bin ile Sahibinden.com, 236 bin ile Yemek sepeti takip etmiştir.

1. Trendyol: 1.184.208

2. Hepsiburada: 414.252

3. Sahibinden: 300.198

4. Yemeksepeti: 236.327

5. Getir: 210.369

En Çok Konuşulan Zincir Marketler

2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen zincir marketlerde ilk sırayı 223 bin ileti ile Migros almıştır, BİM 185 bin ileti ile ikinci sıradadır. A101 ise 120 bin ileti ile üçüncü sırada bulunmaktadır.

1. Migros: 223.358

2. BİM: 185.075

3. A101: 120.760

4. CarrefourSA: 64.875

5. ŞOK: 12.607

En Çok Konuşulan Giyim Markaları

Hazır giyim markaları arasında 235 bin ileti ile en yüksek hacime sahip marka LC Waikiki olmuştur. DeFacto 135 bin ileti ile ikinci sırada bulunurken, Koton 110 bin ile üçüncü sırada yer almıştır.

1. LC Waikiki: 235.882

2. DeFacto: 135.176

3. Koton: 110.050

4. Mavi: 100.357

5. Zara: 92.092

En Çok Konuşulan Kargo Markaları

Yıl boyunca en çok konuşulan kargo şirketleri incelendiğinde ilk sırada Aras Kargo görülmektedir. İkinci sırada MNG Kargo bulunurken, üçüncü sırada ise Sürat Kargo yeralmıştır.

1. Aras: 242.614

2. MNG: 223.078

3. Sürat: 197.255

4. Yurtiçi: 190.833

5. PTT: 176.840

En Çok Konuşulan Alkolsüz İçecek Markaları

2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen alkolsüz içecek markalarına bakıldığında 816 bin ileti ile ilk sırada Coca-Cola’nın yer aldığı görülmektedir. 778 bin ileti ile Fanta ikinci sıradayken 109 bin ileti ile Redbull üçüncü sırada bulunmaktadır.

1. Coca-Cola: 816.107

2. Fanta: 778.910

3. Redbull: 109.779

4. Pepsi: 79.880

5. Didi: 50.357

En Çok Konuşulan Süt Ürünleri Markaları

Yıl boyunca konuşulan Süt ürünleri markaları arasında en yüksek hacme sahip marka 129 bin ileti ile Sütaş olmuştur. 127 bin ileti ile Sütaş’ı, Torku takip etmektedir. İçim ise 22 bin ileti ile üçüncü sırada yer almıştır.

1. Sütaş: 129.213

2. Torku: 127.366

3. İçim: 22.162

4. Pınar: 14.724

5. SEK: 5.661

En Çok Konuşulan İnternet Siteleri

2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen internet sitelerinde birinci sıra açık ara YouTube’un olmuştur. Ekşi Sözlük 489 bin ileti ile ikinci bulunurken, Onedio 317 bin ileti ile üçüncü sıradadır.

1. YouTube: 25.450.469

2. Ekşi Sözlük: 489.156

3. Onedio: 317.391

4. Web Tekno: 210.461

5. İnci Sözlük: 69.092

En Çok Konuşulan Forum Siteleri

Yıl içerisinde en çok içerik paylaşılan forum sitelerinde birinci sırada Ekşi Sözlük yer almaktadır. Donanım haber 6.3 milyon ile ikinc isırada yer alırken, Sikayet var 5.5 milyon içerik ile üçüncü sıradadır.

1. Ekşi Sözlük: 11.138.098

2. Donanım Haber: 6.392.078

3. Şikayet Var: 5.587.803

4. Memurlar Net: 741.020

5. Kadınlar Kulübü: 637.794

En Çok Konuşulan Video Konferans ve İletişim Platformları

COVID-19 ile beraber eğitim ve iş hayatının evlerimizden devam etmesiyle başlayan süreçte hayati öneme sahip olan uygulamalar arasında en çok konuşulan platform Zoom olmuştur. Zoom’u EBA TV ve Skype takip etmektedir.

1. Zoom: 312.846

2. EBA TV: 273.592

3. Skype: 147.105

4. Discord: 32.910

5. Microsoft Teams: 12.956

En Çok Konuşulan Uygulamalar

2020 yılının en çok konuşulan uygulamalarında YouTube ilk sırada yeralmıştır. Instagram ikinci sırada gelirken WhatsApp üçüncü sırada öne çıkmıştır.

1. YouTube: 5.372.568

2. Instagram: 2.178.458

3. WhatsApp: 1.174.165

4. Facebook: 739.336

5. TikTok: 651.865

AraştırmaYöntemi

Paylaşımlar 1 Ocak 2020-23 Aralık 2020 tarih aralığını kapsamaktadır.

tarih aralığını kapsamaktadır. Raporun genel hacim verilerini içeren ilk bölümünde sadece Twitter paylaşımları yer alırken; 2020'nin en çok konuşulanları bölümünde Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Haber Siteleri, Bloglar, Forumlar gibi mecralar da analize dahil edilmiştir.

paylaşımları yer alırken; bölümünde gibi mecralar da analize dahil edilmiştir. Organik verilere ulaşmak için konularla ilgisiz paylaşımlar ve bot hesapların paylaşımları temizlenmiş ve rapordaki verilere dahil edilmemiştir. Bazı konularda sadece Twitter resmi hesaplarının etkileşim (mention, retweet, reply) bilgilerine yer verilmiştir.

Siyasi isimler, sponsorluklar ve spor paylaşımları, ilgili kategorilerin haricinde kalan bölümlerden çıkarılmıştır.

Reklamcılık, Pazarlama ve Marka Yönetimi konularında güncel ve trend içerikleri okuyucularıyla buluşturan TheBrand Age, Ocak sayısında yer alan birbirinden keyifli röportajlar ve haber konuları ile raflarda.