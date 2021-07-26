Sosyal medya yasasını duyan FETÖ’cülerin paçaları şimdiden tutuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya açıklamasının ardından, gözler AK Parti’nin yapacağı çalışmaya çevrilirken, sosyal medyada yalan terörü estiren, sahte hesaplar üzerinden yaptıkları paylaşımlarla vatandaşları kışkırtmaya çalışan firari FETÖ’cülerin şimdiden paçaları tutuştu. Yeni sosyal medya yasası hazırlığını duyan firari FETÖ’cü Can Dündar, sosyal medya hesabından korkusunu dile getirdi.
Yeni Akit Ankara
Sosyal medyada dezenformasyon yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve sosyal medyayı bir süre kullanamama gibi cezalar getirilmesi gerektiği gündeme gelmesinin ardından FETÖ'cülerin paçaları tutuştu.
Uydurma, yalan, yanlış haberler vatandaşları klavye başından iktidara karşı kışkırtmaya çalışan hain FETÖ’cü Can Dündar, yeni sosyal medya düzenlemesini duyar duymaz yine klavyeye sarıldı. Paçaları tutuşan Dündar, sosyal medya hesabından, “Yeni sosyal medya düzenlemesi ile dezenformasyon yapan basın mensupları ve/veya paylaşım yapan herkes hapis tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Amaç, susturmak & sindirmek...” paylaşımında bulundu.