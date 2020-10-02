Sosyal medya yasası yürürlükte!

Hasan Eğrigöz Ankara

Kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ dün yürürlüğe girdi. Yasaya göre 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya şirketleri artık Türkiye’de temsilcilik açmak zorunda.

Ağır cezalar geliyor!

Kişilik hakları ihlal edilenler, uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için sosyal medya temsilcisine başvuracak. Temsilcinin, başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermesi gerekirken, şikayetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlamak da temsilciliğin görevleri arasında oldu. Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon TL, rapor vermeyenlere 10 milyon TL idari para cezası uygulanacak. Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar ise, doğacak zarardan sorumlu olacak. Sosyal medya yasasıyla unutulma hakkı da getirildi. Kişilerin isminin geçtiği ve ‘kişilik haklarına saldırı’ olarak nitelendirdiği paylaşımlar arama motorlarında görülmeyecek.

Hakaret ve tehdide ceza

Yürürlüğe giren sosyal medya yasasıyla sanal ortamda hakaret etmenin de artık cezası olacak. Tehdit, taciz ve yalan haber yaymak eskisi kadar kolay olmayacak ve cezaya tabi olacak. Cep telefonunda internet kullanımına ilişkin bir düzenleme de yapıldı. Cep telefonlarında artık IP bilgisinin yanı sıra PORT kaydı da yer alacak. Aynı IP adresi ile internete giren kullanıcılara ait ayrı ayrı bilgi tutulacak. Böylelikle, muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilecek.