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İSLAM Sosyal Medya ve Ahlâk
İSLAM

Sosyal Medya ve Ahlâk

Ahlâkın en güzel nüvesi şüphesiz İslâm’dır. Ahlak; kalbin, fikrin, zikrin ve imanın kemâlâtına vesile olan bir olgudur.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:13:00 -
Sosyal Medya ve Ahlâk

‘Bana göre’ler içerisinde kaybolmayan, varlığını her zaman ve zeminde koruyan, davranışların hüviyetidir ahlak. 

Gerçek hayatta ince eleyip sık dokuyarak uygulamaya koyduğumuz söz ve davranışlarımıza, milyonlarca insanın kontrolsüz ve fütursuzca kullandığı sosyal medya dünyasında da ehemmiyet göstermek mü’mince bir tavırdır. 

Sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız paylaşımlar, bizim edep ve terbiyemizin işaret karineleridir. Dolayısıyla bir insanı gerçek hayatta rencide etmek veya ona iftira atmak ne denli ahlaka mugayir bir davranış ise sosyal medya üzerinden yapılan benzer hareketler de aynı nispetle edepsizliktir, iftiradır. 

Yapılan paylaşımın; like, retweet alması veya trendtopik olması bu sözü ve hareketi güzel kılmayacağı gibi iftira olmaktan da çıkarmaz. Herhangi birisinin yüzüne veya arkasından söylenemeyecek kadar galiz sözlerin o kişi hedef alınarak sosyal medya üzerinden yazılıp çizilmesi, gayri ahlaki ifadeler sarf edilmesi aynı şekilde günahtır, kul hakkıdır.

Çünkü mezkur çirkin ifadelerin kişiyi hedef alması, bu vesileyle kullanılan aracın farklı olması sözün tesiri hususunda herhangi bir değişiklik göstermeyecektir.

Sanal dünyada ahlak; nefsin parmaklıkları ile ellerimizin parmakları arasında med cezir yaşayan idaresi çetin ve kontrolü zor bir hazinedir!

Bu dili doğru bir şekilde kullanabilmek temennisiyle...

Selam ve dua ile

Kadir BAŞKOŞAN
(Müezzin Kayyım) 

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