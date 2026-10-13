Karaciğerdeki kanserin kaynağı başka organ olabilir! Meme kanseri ve karaciğer kanserinde bilinmeyen detay

Karaciğerde görülen her kitlenin kötü huylu olmadığını belirten Işık, hemanjiyom, fokal nodüler hiperplazi, hepatik adenom ve karaciğer kistleri gibi iyi huylu oluşumların da sıklıkla görüntüleme incelemelerinde saptandığını söyledi. İyi huylu lezyonların büyük bölümünün tedavi gerektirmeden izlenebildiğini ancak bazı durumlarda müdahale gerekebileceğini ifade eden Işık, şu değerlendirmede bulundu: "İyi huylu karaciğer tümörlerinin önemli bir bölümü herhangi bir şikâyete yol açmaz. Bununla birlikte tümörün türü, büyüklüğü, zaman içerisindeki değişimi ve çevre dokular üzerindeki etkisi tedavi kararını değiştirebilir. Özellikle bazı hepatik adenomlarda kanama veya kötü huylu dönüşüm riski nedeniyle cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Bu nedenle iyi huylu olduğu belirlenen bir kitlenin de özelliklerine göre değerlendirilmesi önemlidir." Her hastada ameliyat gerekmiyor Karaciğer tümörlerinin tedavisinde multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Işık, genel cerrahi, radyoloji, medikal onkoloji ve ilgili diğer uzmanlık alanlarının birlikte değerlendirmesiyle tedavi planının oluşturulabildiğini belirterek "Karaciğerde tümör tespit edilmesi mutlaka ameliyat yapılacağı anlamına gelmez. Cerrahi tedavi kararı verilirken tümörün sayısı, büyüklüğü, yerleşimi, karaciğerin işlevsel kapasitesi ve hastanın genel durumu dikkate alınır. Uygun hastalarda cerrahi tedavinin yanı sıra ablasyon yöntemleri, girişimsel radyolojik uygulamalar ve sistemik tedaviler de değerlendirilebilir" dedi. Karaciğerde tespit edilen kitlelerin değerlendirilmesinde yalnızca görüntüleme bulgularının değil, hastanın mevcut hastalıklarının ve tıbbi geçmişinin de önem taşıdığını belirten Işık, sözlerini şöyle tamamladı: "Karaciğerde saptanan bir kitlenin iyi veya kötü huylu olduğunun belirlenmesi ilk aşamadır. Kötü huylu tümörlerde ise hastalığın nereden kaynaklandığının ortaya konulması gerekir. Çünkü aynı organda görülen iki farklı tümör, tamamen farklı tedavi yaklaşımları gerektirebilir. Doğru tanı ve uygun evreleme, hastaya en uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesinde temel rol oynar."