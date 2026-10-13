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Karaciğer nakli olmuştu! Ufuk Özkan’ın son hali doktorların bile ağzını açık bıraktı

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Karaciğer nakli olmuştu! Ufuk Özkan’ın son hali doktorların bile ağzını açık bıraktı

Karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan zor günleri geride bıraktı. Ufuk Özkan'ın son hali doktorları bile şaşırttı.

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Foto - Karaciğer nakli olmuştu! Ufuk Özkan’ın son hali doktorların bile ağzını açık bıraktı

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda organ nakli olan Ufuk Özkan, tedavilerinin ardından zorlu günleri geri de bıraktı. Sağlığına yavaş yavaş kavuşan Ufuk Özkan, rol aldığı filmin galasında gazetecilerle konuştu. İyileşme sürecine dair konuşan Özkan, doktorları bile şaşırttı.

#2
Foto - Karaciğer nakli olmuştu! Ufuk Özkan’ın son hali doktorların bile ağzını açık bıraktı

Geçtiğimiz dönemlerde ciddi bir karaciğer yetmezliği teşhisiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Ufuk Özkan, kritik bir ilik naklinin ardından karaciğer operasyonu geçirmişti. Zorlu geçen günlerin ardından sağlığına geri kavuşan Ufuk Özkan, ameliyat sonrası hayata tutunmuştu.

#3
Foto - Karaciğer nakli olmuştu! Ufuk Özkan’ın son hali doktorların bile ağzını açık bıraktı

Doktor takibinde olan Ufuk Özkan, zor günleri unutarak tekrardan eski neşesine ve enerjisine kavuştu. Yaşadığı ağır sağlık sorunlarını tamamen geride bırakan Ufuk Özkan, günlük hayatında yaptığı davetler, projeler gibi özel organizasyonlara katılarak sevenleriyle buluşurken son hali doktorları bile şaşırttı.

#4
Foto - Karaciğer nakli olmuştu! Ufuk Özkan’ın son hali doktorların bile ağzını açık bıraktı

Öyle ki son olarak 100 çiftin aynı anda dünyaevine girdiği dev bir organizasyon da sunuculuk yapan Özkan, neşeli tavırları ve yüksek enerjisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdiler de ise zorlu geçen tedavinin ardından rol aldığı filmin galasında ortaya çıktı.

#5
Foto - Karaciğer nakli olmuştu! Ufuk Özkan’ın son hali doktorların bile ağzını açık bıraktı

Doktorların bile kendini yormaması gerektiği söylenirken hayata tekrardan tutunan Özkan’ın keyfinin de yerinde olduğu görüldü. Daha önce düğünde ortaya çıkan Uğur Özkan, şimdilerde yeni filminin galası için muhabirlerin karşısına geçti. Hem film hem de sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

#6
Foto - Karaciğer nakli olmuştu! Ufuk Özkan’ın son hali doktorların bile ağzını açık bıraktı

Organ nakli sonrası rol aldığı filmin galasında izleyiciler karşısına çıkmaya hazırlanan Ufuk Özkan, organ nakli sonrasında oyunculuğa geri dönmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Gazetecilerle bir araya gelen ünlü isim sorulan sorulara da samimi cevaplar vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

#7
Foto - Karaciğer nakli olmuştu! Ufuk Özkan’ın son hali doktorların bile ağzını açık bıraktı

İşine olan bağlığını ile bilinen Ufuk Özkan, doktorların da vücudunun bu kadar hızlı toparlamasına şaşırdıklarını ifade etti. Setlere geri döndüğünü ifade eden Özkan, iyileşme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkese, hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum.”

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Yorumlar

Jack Wolfskin

geçmiş olsun kardeş.daha sağlıklı günler senin olsun.

özgür

geniş aile dizisi gibi dizi daha gelmedi.
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