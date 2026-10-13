Karaciğer nakli olmuştu! Ufuk Özkan’ın son hali doktorların bile ağzını açık bıraktı

İşine olan bağlığını ile bilinen Ufuk Özkan, doktorların da vücudunun bu kadar hızlı toparlamasına şaşırdıklarını ifade etti. Setlere geri döndüğünü ifade eden Özkan, iyileşme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkese, hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum.”