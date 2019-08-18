0553 313 94 23

Sosyal Medya Uzmanı Akçay, anne babaları fenomenler ve Youtuber’lar konusunda uyardı

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Uzmanı Bahadır Akçay, anne babaları fenomenler ve Youtuber’lar konusunda uyardı.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:46
Sosyal Medya Uzmanı Akçay, anne babaları fenomenler ve Youtuber’lar konusunda uyardı

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Uzmanı Bahadır Akçay, anne babaları fenomenler ve Youtuber’lar konusunda uyardı. Akçay, “Çocuğunuzun ruhsal ve bedensel gelişimi risk altında. Henüz ergenlik çağına ulaşmamış bir çocuğun fenomen veya Youtuber adı verilen saçma sapan tiplerle zaman geçirmesi, ilerleyen yaşlarda pek çok sorunu beraberinde getirecektir” dedi.


Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Uzmanı Bahadır Akçay, anne ve balara çocukların tablet ve telefon alışkanlığına ilişkin uyarılarda bulundu.


Anne babaların henüz bebek yaşlarındayken çocuklarına yemek yedirmek ya da oyalamak için tablet ve akıllı telefonlara alıştırdığına işaret eden Akçay, “Anne babalar çocukları yemek yesin ya da oyalansın diye tablet veya akıllı telefonu ellerine tutuşturuyor. Çocuklarına bir nevi teknolojik uyuşturucu veriyor. Bir anne baba düşünün ki çocuğunu bilinçsizce bir bağımlılığa düşürüyor. Çocukların tablet veya akıllı telefonlarda internet vasıtasıyla ulaştığı sayfalarda şiddet, cinsellik, çarpık yaşam biçimleri, küfür, psikolojik baskı ve daha bir çok zararlı içerik mevcut. Çocuğunuzun ruhsal ve bedensel gelişimi risk altında. Henüz ergenlik çağına ulaşmamış bir çocuğun her gün saatlerce bunlara maruz kalması, fenomen veya Youtuber adı verilen saçma sapan tiplerle zaman geçirmesi, ilerleyen yaşlarda pek çok sorunu beraberinde getirecektir. Erkek mi kadın mı olduğu belli olmayan fenomen bir tipin konuşmasını taklit ile başlayan olumsuz model alma gitgide kendisini ona benzetme çabalarına dönüşecektir. Ayrıca argo-küfür konuşmalarıyla ve şiddet içerikli mesajlarıyla bir fenomen, çocuğunuzu psikopata çevirebilir" dedi.



Devlet Kontrolü Şart


Çocukların toplumun geleceğini oluşturacağının altını çizen Akçay, “Sosyal medyada devlet kontrolü denildiğinde bazı çevreler itiraz ediyor. Ancak çocukların gelişimi için bu şart. Milli Eğitim Bakanlığı YouTuber denen tiplere çocukların gelişimini olumsuz etkileyici içerikleri dolayısıyla dava açmalıdır. Adalet Bakanlığı da bir an önce ’Çocuğa Karşı İşlenen Suçlar’ kapsamına ’sosyal medyadan zarar verme’ suçunu da eklemelidir. Gelecek nesillerimizin ruhen ve bedenen sağlıklı olabilmesi için bu devletimizin üzerine düşen sorumluluktur” ifadelerin kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tosya’da maddi hasarlı trafik kazası
    1. Tosya’da maddi hasarlı trafik kazası
    2. Birlikte yaşadığı kadın tarafından..
    3. Başkan Büyükkılıç, Hacılar’da yapılan..
    4. Freni patlayan tır eve daldı
    5. On binlere ‘trol’ diyen Fatih..
    6. Karaman’da tekeri patlayan işçi..
    7. Şiddetli yağış için Büyükşehir AKOM..
    8. Çıldır Gölü etrafını çöplüğe çevirdiler
    9. Samsun’da ambulans ile kamyonet..
    10. Kars’ta kaya sansarı tedaviye alındı
    11. Bir grup İlahiyaçı'dan 'FETÖ sosu'..
    12. Erzurumlu hacılar yurda döndü
    13. Manukyan’ın hanı Şişli Adliyesi..
    14. Büyükşehir, ’41 Kart’ ile vatandaşları..
    15. Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi..
    16. PKK'ya darbe üstüne darbe! Öldürüldüler
    17. Konya’da 13.8 milyonluk Sulama..
    18. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde..
    19. Tepebaşı’nda parklar yeni bir görünüme..
    20. Tepebaşı’nda vatandaşlar deneyimli..
    21. Skandal filme ilişkin açıklama:..
    22. Alacam’da Türk Halk müziği konseri
    23. Batı Trakya'da 5 azınlık okulu daha..
    24. Diyarbakırlı gençler Mardinli..
    25. Sosyal Medya Uzmanı Akçay, anne..
    26. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    27. Beylikova’da çoban ölü bulundu
    28. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    29. İdeolojik baroların Külliye hazımsızlığı
    30. Fenerbahçe lig perdesini Gazişehir..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!