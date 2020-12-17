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Gündem Sosyal medya üzerinden verilen derslere dikkat!
Gündem

Sosyal medya üzerinden verilen derslere dikkat!

Kovid-19 salgınının derinden etkilediği sektörler arasında yer alan “Eğitim”de de aksaklıklar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve uzmanların yönlendirdiği platformlar üzerinden öğrencilerin ders alması önerilirken, ne olduğu belli olmayan sosyal medya hesaplarından yapılan yayınların öğrenciler üzerinde yanlış etki bırakabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:53:00 - 2020-12-17 09:59:19
Sosyal medya üzerinden verilen derslere dikkat!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

2020 yılının Mart ayından bu zamana eğitim camiasının çeşitli uzaktan eğitim yöntemleri ile dijital mecralarda öğrenim ihtiyaçlarını karşılamakta olduğunu ifade eden Eğitimci Yazar Ramazan Avcı, “Uzaktan öğretim mecraları kontrol edilebildiği müddetçe, en azından şu yaşadığımız salgın sürecinde sığınılabilecek bir limandır. Fakat uzaktan öğretim yöntemleri dijital platformların yanı sıra sosyal medya ağlarından da yapılabiliyor.  Anne babaların sosyal medya üzerinden derslere karşı çok dikkatli olmaları lazım. Ders anlatan kişinin öğretmen olup olmadığı bile belli olmayan kontrolsüz bir platformda ders dinlemenin öğrenci üzerinde oluşturabileceği, telafisi imkansız zararları tahmin etmek çok güç değil” şeklinde konuştu.

EBA ve MEB’e bağlı platformlardan ders dinlenmeli!

“Anne babaların bu süreçte dikkat etmesi gereken iki önemli husus var” diyen Avcı, “Birincisi öğrencilerin ders dinlediği platform ‘EBA’ gibi ya da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir özel öğretim kurumunun oluşturduğu özel platformlar gibi kontrol edilen ve bir kurum çatısı altında olan platformlardan ders dinlemeliler. İkinci olarak bir sosyal medya hesabından ders dinlemek zorunda kalırlarsa birçok yayınevinin ve özel eğitim kurumunun sosyal medya hesabı bulunmakta kurumsal bir çatı altında ders dinlemeleri öğrencilerimizi dijital boşluktan bir nebze de olsa korur” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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